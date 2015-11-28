انتبه.. تطبيق خبيث على فيسبوك يسرق بياناتك الشخصية

ربما تكون قد ظننت أن تطبيق Most Used Words الذي انتشر مؤخرًا على فيسبوك، تطبيقًا عمليًا مُميزًا جدير بالتجربة، يُمكّنك من التعرف على أكثر الكلمات التي يتم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه في واقع الأمر تطبيق فيروسي خبيث يقوم بجمع بياناتك وبيعها.

فوفقًا لما كشفه خبراء تقنيون، فإن التطبيق بجمع معلومات عن المستخدمين، بما في ذلك: بياناتهم الشخصية على فيسبوك، صورهم – سواء التي يرفعونها أو التي يتم عمل Tag لهم فيها من جانب أصدقائهم، تعليقاتهم، قائمة الأصدقاء الخاصة بهم، المنشورات والصفحات المُعجبين، والمجموعات المٌشتركين فيها، جنبًا إلى جنب مع معلومات حول الجهاز الذي يقومون بالولوج إلى حسابهم من خلاله، والمتصفّح الذي يستخدمونه.

علاوة على ذلك، فإن بنود خصوصية تطبيق Most Used Words، تنص صراحة على أن المعلومات التي تقوم بجمعها يمكن تخزينها على خوادم شركة Vonvon - التابع لها - في أي مكان في العالم، كما يمكنها استخدام أي معلومات – وإن كانت غير شخصية عن المستخدم، حتى بعد توقّفه عن استخدام التطبيق، حسبما أورد موقع « وايرد » التِقني.

كما تضمّنت البنود، إشارة إلى عدم قيام التطبيق بتمرير معلومات المُستخدمين التي يتم جمعها إلى أي أطراف ثالثة، دون أن تشرح ما يمكن أن تفعله الأطراف الثالثة ببيانات المُستخدمين، ودون أن توضح حقيقة قيامها ببيع تلك البيانات أو تُصرّح عن نيّتها فيما تنوي استخدامه ببيانات المُستخدمين.

من جانبه، قال David Hahn، رئيس شركة Vonvon: إن الشركة تريد ببساطة الوصول إلى كافة بيانات مُستخدميها؛ كي يتمكن أي تطبيق تُطلقه في المستقبل من العمل بسلاسة في ظل توافر معلومات جاهزة حول المُستخدمين، دون إضاعة وقت وجهد في الحصول على تلك المعلومات لاحقًا."

في المقابل، قامت Vonvon بتحديث التطبيق، لتقتصر المعلومات التي يقوم بجمعها عن المُستخدمين، المعلومات التي يقومون بإتاحتها للعامة Public، بما في ذلك: قائمة الأصدقاء الخاصة والمنشورات على ملفاتهم الشخصية.