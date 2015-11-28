يديعوت: الاحتلال يستعد لهدم منزلي فادي الخصيب وعمر الزعاقيق

ذكرت صحيفة « يديعوت أحرنوت » العبرية مساء اليوم السبت بأن جيش الاحتلال يستعد لهدم منزلي فادي الخصيب وعمر الزعاقيق منفذي عمليتي الدهس أمس بمدينتي القدس والخليل.

و يذكر بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الخصيب في « بيرنبالا » بالقدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات بين المواطنين و الجنود في المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مسجدا في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، ومنازل والد الشهيد عمر عرفات الزعاقيق، واعمامه في البلدة تمهيدا للهدم.

الجدير ذكره، فقد استشهد الشاب عمر عرفات زعاقيق (19 عامًا) من بيت أمر، بعد تنفيذه عملية دهس بطولية عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، أدت لإصابة 6 جنود اثنين منهم من الضباط.

كما استشهد الشاب فادي محمد خصيب (28 عامًا) من قرية عارورة في عملية دهس عند مستوطنة « كفار أدوميم » أدت لإصابة 2 من الإسرائيليين.