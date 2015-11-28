وزير صهيوني يهدد بسحب تصاريح العمل من عمال الضفة الغربية

هدد وزير المواصلات الصهيوني، وعضو المجلس الامني المصغر « الكابنت »، يسرائيل كاتس بمنع عمال الضفة الغربية من العمل داخل المستوطنات ان استمرت انتفاضة الافراد، ( انتفاضة القس).

وقال كاتس خلال مقابلة مع القناة العاشرة في تلفزيون الاحتلال اليوم السبت:« لقد وصلنا الى نقطة يتحمل فيها المستوي السياسي المسؤولية ليحذر الفلسطينيين من ان استمرار الانتفاضة سيجبرهم دفع ثمنا باهضا بفرض عقوبات ».

و أضاف: « يجب أن تقول اسرائيل للفلسطينيين بأنهم لن يعملوا داخل اسرائيل ولن يتحركوا على الطرق الرئيسية في الضفه الغربية ».

واضاف كاتس بان العقوبات الاولية ضد الفلسطينيين هي بسحب تصاريح العمل داخل المستوطنات، فلا عمل واليهود يطعنون بالسكاكين.

كما وجه كاتس انتقادات لعضو الكنيست العربي محمد بركة من حزب القائمة العربية المشتركة لمشاركته في مظاهرة ضد « اسرائيل » بسبب اعتبار الحركة الاسلامية في الداخل غير قانونية قائلا: « ان عضو الكنيست بركة يدافع عن الحركة الاسلامية التي تشجع الفلسطينيين للقيام باعمال عنف، فبركة يعلم بان الفصيل الشمالي للحركة الاسلامية يعمل مع حماس في المسجد الاقصي ضد اسرائيل »، على حد زعمه.