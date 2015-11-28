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اصابات خلال مواجهات بين الشبان و قوات الاحتلال على حاجز حوارة بنابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 17:13 - 28 نوفمبر 2015
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أصيب شابان برصاص الاحتلال اليوم السبت خلال مواجهات على حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس.

 

 

وقالت مصادر طبية فلسطينية في الهلال الاحمر الفلسطيني ان شابين اصيبا برصاص الاحتلال الحي في المنطقة السفلية من الجسم وقد تم نقلهما الى مستشفى رفيديا الحكومي ووصفت اصابتهما بالمتوسطة فيما اصيب ثمانية شبان اخرين بحالات اختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين.

 

 

واندلعت مواجهات في اعقاب وقفة تضامنية للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء دعت اليه الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من قوات الاحتلال شارك فيها عدد من الناشطين اضافة الى عدد من اهالي الشهداء.

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