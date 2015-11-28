الحمد الله يفتتح مبنى التوسعة الجديد في مستشفى جنين الحكومي

افتتح رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم السبت، مبنى التوسعة الجديد في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، المكون من طابقين، بتمويل من الحكومة اليابانية، وتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 'اليونيسيف'.

واكد الحمد الله في كلمته بحقل الافتتاح، أن من أهم أولويات الحكومة في هذه المرحلة الحساسة، تعزيز صمود أبناء شعبنا، وتثبيتهم في أرضهم، والاستمرار في مسيرة التنمية، مشددا على أهمية تكريس بنية مؤسساتية موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، أصبح بتخصصاته وأقسامه الجديدة والمختلفة وبنيته التحتية، مكونا أساسيا في منظومة العمل الصحي في فلسطين.

من جانبه، أشاد محافظ جنين إبراهيم رمضان، بدعم الحكومة اليابانية وكافة الاصدقاء لشعبنا من خلال بناء مؤسسات الدولة وتقديم كافة الخدمات، ما يساهم في تعزيز صمود شعبنا على أرضه، رغم اجراءات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه اليومية.

وعبر ممثل اليابان لدى فلسطين السفير تاكيشي اوكوبو، عن تقديره لإدارة مستشفى جنين، ولكافة الداعمين والمساهمين في دعم القطاع الصحي في المدينة، مشيرا إلى أن حكومة بلاده ومن خلال الشركاء قدمت معدات طبية حديثة وتجهيزات متطورة للمستشفى، لتمكينه من تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، خاصة للنساء والأطفال.

وأكد استمرار حكومة وشعب اليابان بتقديم كافة انواع المساعدات للحكومة وللشعب الفلسطيني، خاصة في المجال الصحي، حتى يتمكن من بناء مؤسساته واقامة الدولة الفلسطينية.

بدوره، ثمن مدير مستشفى جنين نادر ارشيد، دور اليابان وكافة الداعمين لافتتاح المبنى الجديد، الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة، وقال: 'لولا هذا الدعم والإنجاز والتطور لما حصلت مستشفى جنين على منحة لقب 'مستشفى صديق الطفل'.

وحضر حفل الافتتاح: وزير الصحة جواد عواد، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية جواد ناجي، وأمين عام مجلس الوزراء علي أبو دياك، وقائد منطقة جنين العقيد ركن محمد أبو هيفاء، ومدير صحة جنين مأمون زيود، ومفتي قوى الأمن محمد صلاح، إضافة إلى ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف، وقادة المؤسسة الأمنية، ومدراء المؤسلات الرسمية والأهلية.

وفي السياق ذاته، افتتح الحمد الله، ورئيس الجامعة العربية الامريكية، علي أبو زهري، مبنى عمادة القبول والتسجيل في الجامعة.

وعقب الافتتاح، جال رئيس الوزراء في الجامعة، وتفقد عيادات طب الاسنان ومختبرات التمريض والمنشآت الرياضية، وعقد لقاء مع الاسرة الاكاديمية في قاعة المؤتمرات.

وكان رئيس الوزراء، استهل زيارته إلى محافظة جنين، بلقاء قادة المؤسسة الأمنية، بحضور قائد المنطقة جنين العقيد ركن أبو هيفاء، واستمع الى شرح حول الأوضاع الأمنية في المحافظة، وما تقوم به المؤسسة الأمنية من أجل توفير الأمن والأمان وبسط النظام العام وسيادة القانون. كما التقى الحمد الله مع مؤسسات وفعاليات المحافظة.