الأسير المقدسي أمين شقيرات يدخل عامه الـ(12) على التوالي في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم السبت؛ أن الأسير المقدسي المجاهد أمين أحمد جميل شقيرات (40 عاما)، دخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير شقيرات بتاريخ 27/11/2004م؛ وصدر بحقه حكماً بالسجن (مؤبدين + 3 سنوات)؛ بتهمة الانتماء لسرايا القدس والمشاركة في أعمال مقاومة أدت لمقتل جنود صهاينة؛ ويتواجد حاليا في سجن ريمون.

جدير بالذكر أن الأسير أمين شقيرات من بلدة السواحرة قضاء مدينة القدس ولد بتاريخ 20/03/1975م، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.