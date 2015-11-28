مدن تحت الطوق الأمني !!

بدأ جيش الاحتلال « الإسرائيلي » تطبيق قرار الكابنيت الإسرائيلي على ارض الواقع فور فراغ حبر القرار الذي صادق عليه, ما يسمى بقادة امن الاحتلال في الضفة ، هو فرض طوق أمني كامل على البلدات الفلسطينية بعد أي عملية تحصل، بهدف البحث عن منفذي العمليات الفدائية.

القرار نفذ بالأمس على قرية بيت أمر بالخليل حيث فرض الاحتلال الصهيوني , وبحسب شهود عيان في البلدة ، فإن قوّات الاحتلال وعند إعلانها الطوق الأمني، تمنع أهالي البلدة من الخروج منها أو الدخول إليها، وتقوم بإغلاق كافة المداخل القرية، بالإضافة إلى تفتيش والتدقيق في كل سيارة تقترب منها، ، تقوم قوّات الاحتلال بمداهمة المنازل وفرض منع تجوّل في البلدة.

فرض الطرق ألامني على تلك البلدة يأتي منوع من انواع العقاب الجماعي , وخاصة بعد فشل الاحتلال في كافة الطرق لمنع مواصلة العمليات الفدائية .

بلدة بيت امر

ومن الجدير ذكره، أن جيش الاحتلال فرض طوقًا أمنيًا على بلدة بيت أمّر في الخليل بعد العملية التي استشهد فيها الشاب عمر عرفات عيسى الزعاقيق، وقام بمداهمة منازل المواطنين وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بالإضافة إلى تنفيذ حملة اعتقالات واسعة بحق شبّان البلدة

صحيفة « هآرتس » عن مسؤول كبير في حكومة الإحتلال قوله إن الكابينيت صادق على منح كل قائد منطقة في الضفة الغربية، فرض طوق أمني على بلدة فلسطينية يخرج منها منفذ عملية، بدون الحاجة إلى العودة إلى المستوى السياسي الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في جيش الاحتلال قوله إن الجيش لم يعد في الفترة الأخيرة للمستوى السياسي في حال أراد فرض طوق أمني، ما يعني أن قرار الكابينيت جاء لمنح غطاء سياسي لإجراءات عسكرية تحصل على أرض الواقع منذ فترة.

وبحسب المصدر في الجيش، فإن قوّات الاحتلال وعند إعلانها طوق أمني، تمنع أهالي البلدة من الخروج منها أو الدخول إليها، وتقوم بإغلاق كافة المداخل للقرية، بالإضافة إلى تفتيش والتدقيق في كل سيارة تقترب منها، وفي هذه الأثناء، تقوم قوّات الاحتلال بمداهمة المنازل وفرض منع تجوّل في البلدة.

ومن جانبه قال محمد عوض الناشط الإعلامي من بلدة بيت أمر ان أول المدن التي يطبق فيها الاحتلال فرض الحصار المشدد هي بلدة بيت امر حيث يشن حملة اقتحام واسعة للبلدة ولمنزل والد الشهيد ويداهم منازل المواطنين , فارضاً حصاراً مشدداً عليها.

وقال خلال حديث خاص ان بلدة بيت أمر تحيطها 5 مستوطنات وبها شارع القدس التي يسلكه المستوطنين , إضافة الى ان البلدة معرضة للهجوم المستمر من المستوطنين على المزارعين ويمنع وصولهم الى أراضيهم ليزيد من العذابات المستمرة بحق السكان

بلدة « بيرنبالا »

بلدة بيت امر ليس الوحيدة فالقرار طال اليوم قريبة بلدة « بيرنبالا » إلى شمال غرب مدينة القدس المحتلة , حيث أغلقت قوات الإحتلال الصهيوني صباح اليوم السبت مداخل بلدة بير نبالا الواقعة إلى شمال غرب مدينة القدس المحتلة، ومنعت أي من المواطنين من الدخول أو الخروج إليها.

ومنع الجنود الصحافيين المتوجهين إلى منزل الشهيد فادي الخصيب، والذي أستشهد يوم أمس الجمعة بعد قيامه بعملية دهس شمال شرق القدس المحتلة، للقاء عائلته وزوجته حيث يسكن هناك.

وقال مراسل « فلسطين اليوم » جهاد الخطيب إن جنود الاحتلال طالبوهم بالعودة إلى رام الله ومنعوهم من الاقتراب أو التصوير وهددوهم بمصادرة معداتهم الصحافية.

وبحسب الخطيب، والذي كان في طريقه لمنزل الشهيد الخطيب برفقة طاقم الفضائية، فإن جنود الاحتلال منعت كافة الصحافيين من الاقتراب ولم تسمح لأي منهم من الوصول إلى منزل الشهيد.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لقرار اتخذته الكنيست الإسرائيلي مساء الخميس الفائت يقضي بتشديد الخناق وحصار بلدات منفذي العمليات الفدائية في إطار العقوبات الجماعية التي تتخذها سلطات الإحتلال الصهيوني.

ومهما تبلغ إجراءات الاحتلال من تضييق وحصار , فالطرق المختلفة والإرادة والعزيمة التي يمتلكها منفذي العمليات لن تمنع شاب او فتاة من تنفيذ عملياته البطولية ضد المحتل.

صور خاصة من مراسلنا بالضة المحتلة :





















