يعلون يقرر بناء سياج أمني بين الخليل ومستوطنة « كريات غات »

أعلن وزير جيش الاحتلال « الإسرائيلي » موشيه يعلون عن عزمه بناء سياج أمني يفصل بين مدينة الخليل ومستوطنة « كريات غات »، بحجة منع عمليات تسلل الشبان الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات فدائية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وقال يعلون:" إن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) صادق على المشروع وقال أنه مشابه للسياج الذي أقيم مع الحدود المصرية، مضيفاً أن بناء السياج الأمني سيستغرق وقتاً طويلاً لكنه سينجز في نهاية الأمر.

وتتصدر مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة العمليات الفدائية ضد جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، وجميع الاجراءات التي اتخذها الجيش مؤخراً من تطويق للمدينة ونصب الحواجز وتفتيش المواطنين ومداهمة المنازل باءت بالفشل، بل على العكس زادت وتيرة العمليات في ظل كل اجراءات الاحتلال القمعية.