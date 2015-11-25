ضابط إسرائيلي: عباس عملة نادرة وجزء من ضوابط الأمور

أثنى ضابط كبير في جيش الاحتلال « الإسرائيلي » على دور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في تهدئة أوضاع الضفة وموجة المواجهات بين الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين.

وقال الضابط في تصريحات نشرتها صحيفة « معاريف » العبرية إنه رفع توصيات بزيادة تسليح قوات الأمن التابعة لمحمود عباس، واصفا إياه بالعملة النادرة.

وأضاف الضابط « الإسرائيلي » أنهم يعلمون أن موجة المواجهات سوف تستمر لفترة طويلة، مبينا أنهم يستعدون لذلك ويبرمجون أنفسهم وفق ذلك.

وأوضح الضابط أنه لا جدوى من تنفيذ عمليات واسعة بالضفة الغربية على غرار السور الواقي، مشيراً إلى أن الإغلاق المفروض على الخليل بلا فائدة، حيث يتخوف الجيش من قنص الجنود المتواجدين على المحاور.