« أرض السلام » تنفذ مشروع كسوة الشتاء لـ 200 أسرة محتاجة في غزة

نفذت جمعية أرض السلام للتنمية والتطوير المجتمعي في قطاع غزة، مشروع كسوة الشتاء الذي استهدف عدد 200 أسرة من أصحاب البيوت المدمرة والفقيرة.

وتضمنت المشروع تقديم احتياجات الشتاء التي شملت ( عدد 2 حرام + سترات وملابس شتوية+ أسطوانة غاز سعة 12كجم ).

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية أرض السلام محمد الحرازين, إن الجمعية نفذت هذا المشروع في إطار جهود الخير التي تقدمها للمحتاجين والمتضررين نتيجة العدوان الصهيوني والحصار الظالم على قطاع غزة، موضحاً أن اختيار الأسر المستفيدة من هذه المشاريع يتم وفق معايير محددة تضمن تقديم الخدمات الإغاثية والخيرية للشرائح الأكثر حاجةً في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأكد الحرازين أن هذه المشاريع تخدم العائلات المحتاجة والمتضررة لاسيما في ظل تردي الأوضاع المعيشية، وبدء موسم الشتاء، حيث يعتبر الشتاء معاناة جديدة تُضاف إلى مأساة فقرهم.

وعبر الحرازين عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها المؤسسات العاملة على تعزيز صمود للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

ويعتبر هذا المشروع الثاني لكسوة الشتاء الذي تنفذه الجمعية خلال أسبوعين، حيث وزعت الجمعية الأسبوع الماضي كسوة الشتاء على 700 فتاة.