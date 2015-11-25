محكمة الاحتلال تقرر إلغاء استئناف الأسير العيساوي

قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، اليوم الأربعاء، إن محكمة الاستئنافات العسكرية في « عوفر » قررت إلغاء استئناف الأسير المقدسي سامر العيساوي.

وأوضح بولس في تصريح صحفي صدر عن نادي الأسير، أن المحكمة ألغت الاستئناف بعد طلب القاضي منه الوقوف في جلسة المحكمة المنعقدة اليوم، ورد العيساوي عليه برفض الوقوف، وكذلك الاعتراف بالمحكمة.

ونقلا عن العيساوي: لا أعترف بقضاة الاحتلال ولا بمن يقتل أطفالنا، وعندما أبلغه القاضي في أثناء مغادرته إلغاء استئنافه، قال: كما ستزيلونه سيزول الاحتلال، وعلى إثر ذلك كان قرار المحكمة، بينما ستستمر بالنظر في استئنافات الأسرى الآخرين.

علما أنه كان من المقرر النظر في إعادة حكمه المتبقي هو وعدد من أسرى صفقة « شاليط » المعاد اعتقالهم.