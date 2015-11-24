فيديو | بايرن ميونيخ يكتفي برباعية في أولمبياكوس بدوري الأبطال

اكتفى فريق بايرن ميونيخ الألماني بأربعة أهداف دون رد في مرمى أولمبياكوس اليوناني وحقق العملاق البافاري فوزاً سهلاً في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء على ملعب « آليانز أرينا » في الجولة الخامسة للمجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

افتتح رباعية البايرن دوجلاس كوستا بعد مرور 8 دقائق ثم أضاف البولندي ليفاندوفسكي في الدقيقة 16 وأحرز الهدف الثالث توماس مولر في الدقيقة 20 ثم اختتم الأهداف اللاعب كينجسلي كومان في الدقيقة 70 من عمر المباراة التي شهدت طرد اللاعب بادشتوبر نجم بايرن في الدقيقة 52.

وحجز بايرن تذكرة التأهل إلى دور الستة عشر للبطولة القارية بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة قبل جولة من النهاية بينما تجمد رصيد أولمبياكوس عند 9 نقاط محتلاً المركز الثاني.