فيديو | برشلونة يكتسح روما بسداسية في دوري الأبطال

اكتسح برشلونة الاسباني ضيفه الايطالي روما بـ 6-1 الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل سداسية « البرشا » لويس سواريز « هدفين » (15 و44), وليونيل ميسي « هدفين » (18 و59), وجيرارد بيكيه (56), وأدريانو كوريا (77), بينما أحرز هدف حفظ ماء الوجه لروما إدين دزيكو (91).

وأهدر برشلونة ركلة جزاء عبر نيمار دا سيلفا (77), على غرار روما الذي أضاع له إدين دزيكو ركلة أخرى (82).

وبهذا الفوز أكد البارشا صعوده إلى دور الثمن النهائي بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، ويضع روما في مأزق بعد تجمد رصيده عند 5 نقاط قبل لقاء الجولة الأخيرة أمام باتي بوريسوف.