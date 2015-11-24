عائلة الطفل أبو مارية: قوة من المتسعربين أصابت واعتقلت خطاب ولا نعرف حالته

قال حمزة وحيد أبو مارية شقيق الطفل المعتقل خطاب أبو مارية، اليوم الثلاثاء، إن وحدة من المستعربين قامت بإطلاق النار على شقيقه بشكل مباشر وهو يسير في الشارع شمال الخليل.

وأوضح أبو مارية لـ « فلسطين اليوم الإخبارية » أنَّ « خطاب كان يسير بشكل فردي في شارع 60 الواصل بين مدينتي الخليل وبيت لحم، قبل أن تقوم قوة من المستعربين بإطلاق النار عليه بشكل مباشر، من ثم الاقدام على اعتقاله بشكل تعسفي وهمجي ».

وأشار أبو مارية إلى أن آخر المعلومات التي وصلت لهم تفيد بأنه قد تم نقل خطاب في جيب عسكري إلى المجمع الاستيطاني « غوش عتصيون »، لافتاً إلى أنهم لا يعرفون حتى الآن مدى إصابته أو مكانها ودرجة خطورتها.