الكلمة الأكثر تداولاً في عام 2015 حسب جامعة « أوكسفورد »

مع نهاية كل عام تكشف جامعة “أوكسفورد” عن الكلمة التي تُضاف إلى قاموسها سنوياً، والتي تكون الأكثر تداولاً لتُلقّب بكلمة “العام”، ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي حصل تغيير كبير خلال السنوات الماضية.

وبدأ التغيير منذ عام 2012 بعد أن فازت كلمة Gif والتي تعني صيغة الصور المتحركة، فيما فازت كلمة Selfie في عام 2013، وفازت كلمة Vape والتي تعني تدخين السجائر بعام 2014.

وفي 2015 ومع التطور الكبير للتكنولوجيا وظهور الكلمات الغريبة، أعلنت أكسفورد عن كلمة عام 2015، والتي كانت غريبة بعض الشيء حيث حصل الرمز التعبيري المعروف بوجهٍ فرح يضحك بشدة بكلمة هذا العام.

و قال “كاسبير جراتول” رئيس قواميس أوكسفورد: “أنّ العنصر البصري أصبح يلبّي هدف التواصل التعبيري بشكل دقيق أفضل من الحروف الأبجدية التقليدية، وأصبحت الكتابة التصويرية مثل الرموز التعبيرية تمتاز بالسهولة و الفورية و تعطي تعبيرات جميلة بعمق أكبر”.

وأوضح رئيس قواميس أوكسفورد أنّ سبب اختيار هذه الكلمة أو بالأحرى الرمز التعبيري ككلمة العام هو أنّ هذا الرمز كان الأكثر استخداماً في العالم وبنسبة تفوق 17% في الولايات المتحدة الأمريكية مُقارنة مع الرموز التعبيرية الأخرى بحسب إحصائيات مقدّمة من الشركة المطورة للوحة المفاتيح الشهيرة Swiftkey.