طائرة تركية تهبط اضطراريا بكندا لبلاغ عن قنبلة فيها

أجرت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية هبوطا اضطراريا، اليوم الأحد، في مدينة هاليفاكس عاصمة مقاطة نوفا سكوشيا الكندية، شرقي البر الأمريكي، بعد تلقي بلاغ بوجود قنبلة على متنها.

وكانت الطائرة أقلعت من مدينة نيويورك الأمريكية، في طريقها إلى إسطنبول، لدى تلقيها البلاغ.

وقالت شرطة نوفا سكوشيا، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن رحلة الخطوط الجوية التركية رقم TK2، التي كانت في طريقها من نيويورك إلى إسطنبول، قامت بهبوط اضطراري في مدينة هاليفاكس.

وأوضحت الشرطه أنه يجري إخلاء الطائرة من الركاب، ومن ثم سيتم فحصها بواسطة الكلاب المدربة.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، قامت بهبوط اضطراري في هاليفاكس أيضا، الأسبوع الماضي، بعد بلاغ بوجود قنبلة على متنها. -