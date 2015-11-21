الجهاد الإسلامي تطالب بحماية المؤسسات الإعلامية

طالبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت، بحماية المؤسسات الإعلامية، من بطش الاحتلال « الإسرائيلي ».

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت فجراً إذاعة الخليل، بالضفة المحتلة، وعبثت بمحتوياتها وصادرت أجهزة البث وسلمت إدارتها قرارًا بإغلاقها لمدة ستة أشهر.

وقد دانت حركة الجهاد، العدوان على إذاعة الخليل وإغلاقها، معتبرةً ذلك ارهاباً ممنهجاً ومحاولة يائسة لإسكات صوت الانتفاضة التي خلقت مأزقاً كبيراً لكيان الاحتلال .

يذكر، أن قوات الاحتلال أغلقت في الثالث من الشهر الجاري، إذاعة منبر الحرية في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، لمدة 6 أشهر، بذريعة التحريض ضد إسرائيل« ، وتشجيع عمليات الطعن ».