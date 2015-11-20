النيابة العامة الفرنسية: ارتفاع عدد قتلى إرهابيي « سان دوني » إلى 3

أعلنت النيابة العامة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن مقتل إرهابي ثالث، بضاحية « سان دوني »، في العاصمة الفرنسية باريس، ليرتفع عدد قتلى الإرهابيين إلى 3.



وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن الأمن الفرنسي، عثر على جثة إرهابية تحت الأنقاض، في مبى بمنطقة « سان دوني »، مشيرةً أنّ الإرهابية تحمل اسم « حسنا عائد بوالحسن »، وتحمل جنسية بلجيكية.



وأضافت النيابة أن « الإرهابية » فجرت نفسها بقنبلة، وأنّ فرق الشرطة استطاعت الكشف عن هويتها، من خلال إجراء فحوصات على بصمات اليد.



جدير بالذكر أنّ العاصمة الفرنسية، شهدت في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، سلسلة هجمات إرهابية، راح ضحيتها 129 شخصًا، فضلاً عن إصابة 352 آخرين، فيما تبنّى تنظيم « داعش » مسؤولية تنفيذ الهجمات.