فيديو | رياح عاصفة تتسبب بأغرب هدف عكسي!

شهدت المباراة التي جمعت بين فريقي رومفورد وثوروك، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم للهواة، تسجيل واحد من أغرب الأهداف العكسية في تاريخ كرة القدم إن لم يكن الأغرب على الإطلاق.

ودخل مدافع فريق ثوروك الإنجليزي، كامارل دنكان، تاريخ كرة القدم، ولكن من الباب الخلفي؛ وذلك على خلفية إحرازه لواحدٍ من أغرب الأهداف الذاتية في تاريخ الساحرة المستديرة، وذلك خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره رومفورد ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم للهواة.

وحاول لاعب فريق ثوروك البالغ من العمر 21 عاماً إبعاد إحدى الكرات عن منتصف ملعب فريقه، لكن كرته قد ارتدت بفعل عاصفة هائلة من الرياح هبت إلى داخل الملعب، ليتغير مسار الكرة التي اتجهت نحو مرمى فريق ثوروك، ومن ثم ارتطمت بأرضية الملعب، قبل أن تسكن في شباك فريق ثوروك، معلنة عن تسجيل هدف لصالح فريق رومفورد.

وتسبّب هدف دنكان العكسي في سقوط فريق ثوروك في فخ التعادل أمام فريق رومفورد، ليرفع الفريق رصيده إلى 38 نقطة، احتل بها المركز الرابع على صعيد سلم ترتيب بطولة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم للهواة، هذا في الوقت الذي حافظ فيه فريق رومفورد على المركز السادس عشر بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة.