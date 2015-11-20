غرامة باهظة على تاجر مقدسي بحجة الشيشة

يعاني التجار الفلسطينيين في الأحياء الشرقية من مدينة القدس المحتلة المزيد من المشاكل والهموم، فمع الحصار المفروض على دخول سكان الضفة إلى المسجد الأقصى وانخفاض أعداد السياح، تفرض بلدية سلطات الاحتلال المزيد من الغرامات الباهظة والضرائب المجحفة على المحال التجارية.

وذكرت وكالة « معا »، الخميس، أن « طواقم بلدية الاحتلال فرضت غرامية مالية على تاجر مقدسي، قيمتها 5 آلاف شيكل (حوالي 1290 دولار)، بحجة تدخين الأرجيلة (الشيشة) داخل المحل التجاري ».

ونقلت وكالة « معا » عن التاجر المقدسي عمران بكير قوله إن البلدية حررت مخالفة لشقيقه قيمتها 5 آلاف شيكل، ولتاجر آخر تواجد معه قيمتها ألف شيكل، أثناء تواجدهما داخل المحل التجاري في القدس القديمة، بحجة « تدخين الأرجيلة » داخل المحل التجاري.

وأوضح التجار في شارع الواد بالقدس القديمة أن سلطات الاحتلال تستهدفهم بشكل يومي للشهر الثاني على التوالي، بالاقتحامات المتكررة وتحرير المخالفات العشوائية، وذلك وفقا للوكالة.