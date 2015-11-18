الرملة: مقتل سيدة عربية وابنتها

عثر الليلة، على جثتين لسيدتين عربيتين قرب مدينة الرملة، مصابتين بالرصاص.

وتحدثت تقارير أولية عن سماع دوي إطلاق نار في المنطقة الصناعية في الرملة، حيث عثر على الجثتين.

وجاء أن طاقم 'نجمة داوود الحمراء' تلقى بلاغا في الساعة 22:40 بوجود سيدتين مصابتين بجروح وفاقدتين لوعيهما في داخل مركبة في شارع 44 قرب المنطقة الصناعية.

ووصل المسعفون إلى المكان، وتبين أن الحديث عن سيدة في جيل 60 عاما، وأخرى في جيل 30 عاما، وهما مصابتان بجروح في القسم العلوي من جسديهما.

وفور إجراء فحصوت أولية لهما تبين أنهما قد فارقتا الحياة.

ولم يتضح بعد خلفية الجريمة الرهيبة، أو هوية الضحيتين، إلا أنه تبين أن الحديث عن سيدة وابنتها.