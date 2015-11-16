راؤول ينهي مسيرته الكروية بالتتويج بلقب الدوري الأمريكي

أنهى اللاعب الإسباني راؤول غونزاليز الأحد مسيرته الكروية بالتتويج بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم، مع فريقه نيويورك كوزموس.

وتغلب نيويورك كوزموس في المباراة النهائية 3 - 2 على منافسه أوتاوا فوري، وسجل الأهداف الثلاثة اللاعب الأرجنتيني جاستون سيرينو.

وقال راؤول خلال مؤتمر صحفي بعد التتويج باللقب: « إنهاء مسيرتي بالفوز بمباراة نهائية كان بمثابة حلم .. أنا سعيد للغاية ».

وزين المشهد الأخير لراؤول في ملاعب كرة القدم مجموعة من الألعاب النارية والأوراق الملونة باللونين الأخضر والأبيض التي انتشرت في أجواء ملعب المباراة.

ومن أجل هذا الحدث قام راؤول بارتداء قميص مميز وقبعة ووشاح قبل أن يرفع الكأس الذي توج مجهودات الفريق الأفضل في دوري أمريكا الشمالية لكرة القدم لموسم 2015.

وأضاف المهاجم المدريدي السابق الذي أسدل الستار الاحد، على مسيرة رياضية استمرت 21 عاما: « أنا فخور للغاية بكل ما قدمته طوال مسيرتي .. أنا سعيد من أجل كل ما قمت به ومن أجل المرحلة الجديدة التي ستبدأ ولكن علي أن أكون صادقا أشعر بالقليل من الحزن ».

وشاركت أعلام إسبانيا وقمصان ريال مدريد ولافتات تأييد في وداع راؤول خلال المباراة أمام فوري والتي شهدت تألقا كبيرا للمهاجم الأرجنتيني جاستون سيرينو الذي سجل ثلاثة أهداف « هاتريك ».

ونجح راؤول خلال الدقائق القليلة التي شارك خلالها في المباراة في صناعة الهدف الثالث الذي سجله سيرينو، من هجمة مرتدة، في الدقيقة 85 ليحسم اللقب الثاني لنيويورك كوزموس خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأقيمت مباراة الاحد، في ظل أجواء خريفية باردة بحضور ما يزيد قليلا عن 10 ألاف مشجع، وهو رقم قياسي في مباريات الدوري الأمريكي.

وتابع اللاعب الإسباني الدولي السابق قائلا: « لقد بدأت اللعب على ملعب رملي وشعرت بأنني طفل داخل أحد الأحياء يلعب في الشارع .. لقد حالفني الحظ في اللعب في بطولات كأس العالم وكأس أوروبا ولكنني دائما ما كنت أستمتع بلعب كرة القدم دون الالتفات لوجود عدد كبير أو قليل من الناس ».

وأضاف المهاجم الإسباني (38 عاما) الذي فاز بثلاثة ألقاب في بطولة دوري أبطال أوروبا، وستة ألقاب في الدوري الإسباني خلال 16 عاما مع ريال مدريد، بطولة جديدة لرصيد بطولاته.

وأكمل راؤول قائلا: « هذا مختلف .. لا أشعر بأنه بإمكاني أن أقارن ما فزت به في أوروبا مع ما فزت به هنا ولكنني سعيد للغاية .. لقد كان عاما رائعا مع زملائي .. كانت هناك مودة كبيرة داخل الفريق .. كوزموس يتمتع بتاريخ كبير جدا وهو الآن فريق رائع وأتمنى أن أساعده في التطور في المستقبل .. استمتعت كثيرا هذا العام .. كوزموس يحتل مكانة في قلبي ».

ونفى المهاجم الإسباني وجود أي خطط حالية له للعودة إلى ريال مدريد قريبا: « مستقبلي سيكون في نيويورك .. أرغب في العيش والاستمتاع مع عائلتي .. ريال مدريد هو بيتي وأعرف أن الأبواب مفتوحة أمامي ولكن ليس الآن .. سأستمر دائما في مساندة ومساعدة ريال مدريد ولكن لا أشعر أنه الوقت المناسب ».

واستطرد صاحب القميص رقم 7 قائلا: « أرغب في الاستمرار في تقديم المساعدة من هنا .. كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية تنمو .. هناك العديد من الفتيان الذين يلعبون وهناك تحسن كبير في الجانب الفني ».