دقيقة حداد في المباريات الأوروبية الأسبوع المقبل

سوف يرتدي لاعبو كرة القدم في المباريات الدولية الأوروبية الأسبوع المقبل، شارات سوداء على أذرعتهم، كما سيتم الوقوف دقيقة حداد قبيل بداية كافة المباريات تكريما لضحايا هجمات باريس.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان، أنه « يعرب عن دعمه وتضامنه مع فرنسا ومع أولئك الذين تأثروا جراء هذه الأفعال الرهيبة »، في إشارة إلى الهجمات التي ضربت باريس، الجمعة، وبينها ما حدث خارج « ستاد دو فرانس » حيث كانت فرنسا تلعب مع ألمانيا مباراة ودية.

وقال رئيس « اليويفا » الموقوف الفرنسي ميشال بلاتيني، السبت، إنه « يشعر بالذهول » إزاء الهجمات.

وتابع في بيان: « أعرب عن أسفي وسخطي الشديدين إزاء مثل هذه الأعمال الوحشية العمياء. أريد أن أرسل التعازي لذوي الضحايا وأتمنى التعافي السريع للجرحى ».