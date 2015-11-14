نتنياهو: سنفرض عقوبات على الهلال الاحمر الفلسطيني

اعطى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو تعليماته لوزارة الخارجية الاسرائيلية للتقدم بشكوى للصليب الاحمر الدولي في جنيف، ليطالب الصليب الاحمر الدولي من الهلال الاحمر الفلسطيني توضيحات لترك مستوطني عملية امس دون تقديم العلاج لهم قرب مستوطنة عتنئيل جنوبي جبل الخليل.

و حيث المستوطنون بان سيارة اسعاف فلسطينية مرت من المكان دون تقديم المساعدة لهم.

وحسب اقوال نتنياهو، فإن « اسرائيل » ستفرض عقوبات ضد جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني.

من ناحيتها نفت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني نفيا قاطعا الادعاءات الاسرائيلية، بأن طواقم الهلال الاحمر لم تقم بواجبها الانساني إتجاة مجموعة من المصابين الاسرائيلين بالقرب من بلدة السموع في محافظة الخليل اليوم عصرا.



و قالت بأن حقيقة ما حصل هو التالي: لقد وصل طاقم الهلال الاحمر الى المكان وباشر بتقديم الاسعاف الاولي للمصابين، وبعد دقائق وصلت مركبة اسعاف تابعة للجيش الاسرائيلي، واخرى لنجمة داود وتوجهوا نحو المصابين مشهرين اسلحتهم، وعندها غادر طاقم الهلال الاحمر المكان لانه اصبح غير امنا، ولانه أيضا بوجود الاسعاف الاسرائيلي تم تأمين الرعاية الطبية للمصابين.



و أضافت: « منذ بداية شهر تشرين اولاكتوبر، تقوم قوات الاحتلال الاسرائيلي بالاعتداء والاستهداف المباشر لطواقم الهلال الاحمر إما بإطلاق النيران والقنابل اتجاههم، اوالتعرض بالضرب المبرح لهم، بالاضافة لرش غاز الفلفل في وجوههم. وهذه الممارسات الممنهجة والمخالفة لبنود القانون الدولي الانساني ادت الى اصابة 125 مسعفا، وتضرر 67 مركبة اسعاف بأضرار مختلفة. كما ان قوات الاحتلال الاسرائيلي منعت طواقم الهلال الاحمر 66 مرة من الوصول الى المصابين الفلسطينين والمرضى لتقديم العلاج الطبي لهم، وأنقاذ حياتهم.



و قالت: »إن المبادئ الانسانية والمهنية التي تتحلى وتلتزم بها طواقم الهلال الاحمر ليست مثار شك او جدال، حيث قامت طواقمنا على مدار السنين بتقديم الاسعاف الاولي للعشرات بل المئات من الاسرائيلين الذين كانوا في حاجة الى الرعاية الطبية عند تواجدهم في الارض الفلسطينية المحتلة، واخرها كان في منطقة قبر يوسف في نابلس في منتصف شهر تشرين اول اكتوبر الماضي. وتدعو الجمعية جندلمان وغيره من الرجوع الى ارشيف الاعلام الاسرائيلي للاطلاع على الحالات التي قامت طواقم الهلال من تقديم الاسعاف فيها للاسرائيلين« .



و تابعت الجمعية قائلة: »إن قوات الاحتلال الاسرائيلي مستمرة وممعنة بإنتهاك القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف وخاصة الرابعة المنطبقة على الارض الفلسطينية المحتلة، فهي تتعرض للطواقم الطبية، وتمنع الرعاية الطبية عن المصابين، وتقتحم المستشفيات لتغتال وتعتقل المصابين، وترهب المرضى والطواقم الطبية مخالفين بذلك جميع الاعراف الانسانية والقانونية".



و أكدت بإن مبادئ واخلاق الهلال الاحمر الفلسطيني تفرض علينا ان لا نترك اي مصاب بغض النظر عن جنسيته او عرقه او دينه بدون تقديم العون الطبي له، على العكس من الاسرائيلي الذي يترك المصابين الفلسطينين وحتى الاطفال منهم ينزفون مانعين عنهم العون والمساعدة الطبية كما أظهرت العديد من مقاطع الفيديو.



و طالبت الجمعية سلطات الاحتلال وممثليها التوقف عن حربهم الاعلامية وتزوير الحقائق لاغراض دعائية ومعروفة الاهداف.