هنية : لابد تشكيل قيادة ميدانية بين شباب الانتفاضة في كل مناطق الضفة

اقترح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية « حماس » إسماعيل هنية عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية في غزة إذا ما تعذر عقده في القاهرة أو أي عاصمة عربية، من أجل دعم انتفاضة القدس وتحقيق جاد للوحدة الفلسطينية.

وقال هنية في كلمة له خلال مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني الثالث، إذا ما تعذر عقد الإطار القيادي في القاهرة لانشغال مصر بهمومها الداخلية، فليعقد في أي عاصمة عربية، أو في غزة التي لا سلطان للاحتلال عليها خاصة إذا فتح معبر رفح.

وعزا هنية ضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت إلى أهمية الاتفاق على أهداف انتفاضة القدس، وعلى استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني سياسياً وعسكرياً.

وشدد على أن الانتفاضة ليست للاستثمارات السياسية من أجل العودة إلى المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، داعياً إلى وقف التعاون الأمني مع الاحتلال وعدم التعامل مع الاحتلال وفق اتفاق أوسلو والالتزامات الأمنية.

وأضاف هنية أنه لابد من تشكيل قيادة ميدانية بين شباب الانتفاضة في كل مناطق الضفة، مشيداً بالعمليات البطولية في الضفة المحتلة « التي لا تقل عظمة عن البطولات التي جرت في غزة خلال المعارك السابقة ».

وتابع: « في غضون شهرين، حققت الانتفاضة إنجازات قوية، على رأسها توحيد الشعب الفلسطيني، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، وإسقاط الأوهام الإسرائيلية في تقسيم المسجد الأقصى ».