خلال مسيرة دعما للانتفاضة .. القريوتي: الانتفاضة أعادت القضية الفلسطينية لمكانتها

انطلقت بعد صلاة الجمعة مباشرة مسيرات حاشدة من جميع أرجاء مساجد قطاع غزة، دعت لها القوى الوطنية والإسلامية دعماً لانتفاضة القدس.

وأوضح لؤي القريوتي القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، في كلمه له خلال المسيرة التي تجمعت قبالة برج شوا وحصري بمدينة غزة، أن هذه الوقفة تأتي في إطار الدعم والاسناد لانتفاضة القدس المجيدة التي تبشر بفجر التحرير. موضحاً أن هذه الانتفاضة ستكون أعم وأشمل وأعظم وسيؤمها الشعب كله بجميع فئاته على مساحة فلسطين .

وأوضح أن أهداف الانتفاضة، هو إحياء القضية الفلسطينية التي كانت وما زالت المعرضة للتصفية والنسيان، والتي يتطلع إليها الكثيرون على أنها عبء عليهم.

وأكد على أن تحرير فلسطين لا يمكن أن يتم من خلال التوسل لأمريكا والغرب، من خلال ثقافة المقاومة وتضحيات الشعب الفلسطيني. مشدداً على أن إسرائيل تمثل غدة سرطانية في فلسطين لا بد من استئصالها بالمقاومة.

ولفت ، إلى أن مدينة القدس المحتلة تتعرض لتهويد ممنهج لكل ما هو عربي وإسلامي في المدينة، بهدف تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وتغيير هويتها العربية والإسلامية، في ظل موقف مؤسف من قبل الأمة التي لم تقف إلى جانب الفلسطينيين والمقدسيين وتركتهم يواجهون المشاريع الصهيونية دون دعم أو إسناد.

وعلى الصعيد الداخلي، أكد القريوتي على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني ، وضرورة توحيد الجهود من أجل تحقيق المصالحة الوطنية المبنية على الشراكة الحقيقية.