السعودية تعلن وفاة فتاتين بـ« أنفلونزا الخنازير » وإصابة 8

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن وفاة فتاتين في جازان نتيجة إصابتهما بفيروس الأنفلونزا « H1N1 » الشهير باسم « أنفلونزا الخنازير »، فيما قررت وزارة التعليم القطرية تعليق الدراسة في إحدى مدارسها بعد تسجيل حالات إصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها رصدت خلال الأسبوعين الماضيين 8 حالات إصابة في مركز التأهيل الشامل في جازان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأضافت الوزارة أنها تطمأن « الجميع بأن الوضع لا يدعو للقلق وأن حالات الوفيات التي سجلت محدودة جداً ولديها ارتباط بأمراض أخرى ».

وأكدت أنها « تتابع الوضع عن كثب وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع هذا الفيروس وتقوم بأعمال التقصي الوبائي المتبعة في مثل هذه الحالات ».

في غضون ذلك، أعلن المجلس الأعلى للصحة في قطر أن حالات الإصابة بأنفلونزا « H1 N1 » التي تم تسجيلها في إحدى المدارس الابتدائية للبنات محدودة، وتتمثل في 3 حالات من عائلة واحدة مسجلات في صفوف مختلفة ويتم متابعة حالتهم الصحية.

وذكر المجلس أنه تم التنسيق مع إدارة المدرسة لاتخاذ الإجراءات الوقائية وتطعيم المدرسات والكادر الإداري والطالبات المخالطات للحالات المصابة.