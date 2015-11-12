إصابة العشرات في مواجهات مع جيش الاحتلال « الاسرائيلي »

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الخميس، بجراح وبحالات اختناق، في مواجهات متفرقة مع جيش الاحتلال « الإسرائيلي »، في الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن عشرات الشبان أصيبوا في مواجهات مع الجيش « الإسرائيلي » في بلدة سعّير قرب الخليل، جنوب الضفة الغربية، بينهم مصاب بحالة حرجة.

واستخدم الجيش الرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رد الشبان على القوات برشق الحجارة.

وقالت غرفة العمليات المركزية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها، إن طواقمها تعاملت اليوم مع 43 إصابة في مواجهات اندلعت مع الجيش « الإسرائيلي » على مدخل مدينة طولكرم الغربي (شمال الضفة الغربية).

ومن بين المصابين، 4 بالرصاص الحي، 10 بالرصاص المطاطي، 21 بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، و4 نتيجة السقوط على الأرض.