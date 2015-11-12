التواصل الجماهيري للجهاد برفح ترعى صلحاً عشائرياً بين عائلتي ابو عيادة وابو عمرو

رعت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين صلحا عشائريا بين عائلتي أبوعيادة وأبوعمرة اثر شجار بين العائلتين , في إطار عملها الدءوب لإصلاح ذات البين ونشر المحبة بين أبناء الشعب الفلسطيني, ونبذ الخلافات الداخلية.

وتقدم وفد اللجنة كل من الشيخ أبوفراس أبوزيد والشيخ أبو أكرم الشمالي والشيخ أبو أحمد الاخرس والشيخ أبومحمد القصاص والشيخ سامي شعت والشيخ رجب المصري وعدد من كوادر الإصلاح في اللجنة.

ألقى كلمة لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح الشيخ أشرف لافي شكر فيها العائلتين على حسن الاستقبال والصفح والكرم العربي الأصيل وأثنى على العائلتين لما تحلو به من روح الإسلام العظيم والتخلق بأخلاقه والعفو السريع وشكر المخاتير والوجهاء وكل من تدخل في الإصلاح وتتويج الجهود بالمصالحة.

من جهته ألقى الشيخ حسين أبوعيادة كلمة آل أبوعيادة عفا فيها عن عائلة أبوعمرة وقام بإرجاع مبلغ مالي كان كعطوة و شكر اللجنة على سرعة التدخل والصلح على أساس شرع الله ووجه الشكر للمخاتير ورجال الإصلاح الذين تدخلوا لإصلاح ذات البين.

بدورها شكرت عائلة ابوعمرة لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح على سرعة التدخل وإتمام الصلح على أساس شرع الله والعرف والعادة, وأثنى على اللجنة لعملها الدئوب في التواصل وإصلاح ذات البين الفلسطيني.

من جهته أكد أبو الاديب الدربي على استمرار عمل لجنة الاصلاح لنشر الحب والتسامع بين أبناء المجتمع والقضاء على الاشكاليات العائلية لتمتين الجبهة الداخلية