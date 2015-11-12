ارتفاع درجات الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الخميس صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة يكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما بعد غد السبت، فيكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن يوم الأحد المقبل يكون الجو غائماً جزئياً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم ومغبر، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية جنوبية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.