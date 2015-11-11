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دعوات فصائلية وشبابية للخروج بمسيرة حاشدة الجمعة بالخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:42 - 11 نوفمبر 2015
مسيرة مسيرة
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دعت القوى الوطنية والإسلامية والمجموعات الشبابية في محافظة الخليل المحتلة، جموع شعبنا في المدينة وقراها المجاورة، إلى أوسع مشاركة في المسيرة الحاشدة التي ستنطلق بعد غد الجمعة، عقب صلاة الظهر مباشرة من مسجد الحرس.

وأكدت القوى الوطنية والإسلامية والمجموعات الشبابية اليوم، أن المسيرة الحاشدة ستخرج دعمًا لانتفاضة القدس، ووفاء لدماء الشهداء الأبرار، ونصرةً للمسجد الأقصى المبارك.

وتأتي المسيرة بعد أكثر من أسبوع على تشديد قوات الاحتلال لخناقها على المدينة، وذلك عقب سلسلة من العمليات البطولية التي نفذها مقاومون، حيث أصيب عدد من جنود الاحتلال، كما استشهد عدد من أبناء المحافظة.

يذكر أن محافظة الخليل قدمت منذ بدء انتفاضة القدس 28 شهيدًا من أبنائها، إضافة إلى مئات الجرحى، فيما لا تزال قوات الاحتلال تحتجز عددًا من جثامين شهدائها حتى اليوم.

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