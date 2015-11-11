السفير المصري: أبو عمار يحظى بمكانة عالية في قلوب المصريين

وضع سفير مصر لدى فلسطين وائل نصر الدين عطية، اليوم الأربعاء، إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد الزعيم ياسر عرفات، لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاستشهاده.

وقال السفير عطية: 'إن إحياء ذكرى عرفات، تأتي تخليدا لقائد عظيم أفنى حياته في الدفاع عن الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة، وخاض معركة السلام بذات الشجاع التي قاد بها معركة المقاومة'.

وشدد على أن أبو عمار كان يحظى بمكانة عالية في قلوب المصريين وبقية الشعوب العربية، وسيظل رمزا بازغا لنضال الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال، وستبقى ذكراه دائما شعلة متقدة لتذكير ضمير العالم بعدم امكان اطفاء حلم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد السفير المصري ضرورة إحياء ذكرى الزعيم الراحل في جميع أرجاء الأراضي الفلسطيني، إذ إنه لم يكن قائدا لفصيل، وإنما رمزا للشعب الفلسطيني كله، داعيا إلى استغلال هذه الفرصة لتوحيد الصف خلف قيادة الرئيس محمود عباس، ومواصلة المقاومة السلمية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال ونيل المطالب الفلسطينية المشروعة.