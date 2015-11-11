الفصائل تدعو للتمسك بالوحدة التي حافظ عليها الرئيس عرفات

دعا الدكتور فيصل أبو شهلا القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني « فتح » اليوم الأربعاء، إلى التمسك بالوحدة الوطنية، التي كان يحافظ عليها الرئيس الراحل ياسر عرفات « أبو عمار »، مؤكداً على السعي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الجميع بدون استثناء.

وأكد أبو شهلا، على أن هذه الحكومة ستكون مسؤولة عن كل شيء، ولا تمييز بين الضفة وغزة، وتكون مسؤولة عن الإعمار والموظفين، والمعابر والاقتصاد والبطالة وايجاد فرص العمل والفقر والبنية التحتية.

كما طالب أبو شهلا، خلال وقفة للقوى الوطنية والإسلامية في ذكرى استشهاد الرئيس ياسر عرفات بمدينة غزة، بتشكيل مجلس وطني توحيدي يضم كافة الفصائل والقوى الوطنية بينها حماس وفتح والجهاد والجبهة وكافة القوى.

وفي قضية اغتيال الرئيس الراحل عرفات، طالب أبو شهلا بتشكيل لجنة للكشف عن الفاعلين ومحاسبتهم ومحاكمتهم.