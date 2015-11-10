بذكرى أبو عمار.. فتح: شعبنا مصمم على الحرية أكثر من أي وقت مضى

أكدت حركة فتح اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطينيين كافة مصمم أكثر من أي مرحلة تاريخية مضت على نيل الحرية والاستقلال.

وقالت الحركة في بيان لها، في الذكرى الـ11 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات « أبو عمار »: « إن جريمة اغتيال الرئيس أبو عمار ما زالت حاضرة في وجدان العالم أجمع رغم مرور 11 عاماً علي ارتكابها ».

وأضافت الحركة: « سنُحيي ذكرى »أبو عمار« على الأرض ميدانيا، في كل مواقع المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه المجرمين، بالتوازي مع مقاومة سياسية دبلوماسية في ميدان القانون الدولي ».

وشددت فتح على أنها تثق بأن سياسة وتوجهات الرئيس محمود عباس، ستحقق آمال وأهداف « ياسر عرفات » التي هي بالأصل أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني والأمة العربية.