أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

يدخل، اليوم الثلاثاء، أربعة أسرى من مدن الضفة الغربية المحتلة أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

و من مدينة نابلس، دخل الأسير محمد موفق سلمان ششتري (31 عامًا) محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال، عاماً جديداً.

و من مدينة رام الله، الأسير محمد جابر محيي الدين عبدة (34 عامًا) محكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ 2001، وأمضى 14 عامًا في السجون، و الأسير ماهر عودة أحمد عرار محكوم بالسجن 12 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 11 عامًا في السجون.

كما بدأ الأسير محمود علي محمد عمارنة من جنين المحكوم بالسجن 11 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى سبعة أعوام في سجون الاحتلال، عاماً جديداً في سجونِ الاحتلال.