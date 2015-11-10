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جرافات الاحتلال تهدم ثلاثة آبار ارتوازيه في سهل مرج ابن عامر

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 06:14 - 10 نوفمبر 2015
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هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، ثلاثة  آبار ارتوازية في قرية تعنك في سهل مرج ابن عامر غرب جنين .

وتعود ملكية هذه الآبار لكل من، عماد محمد اسماعيل جرادات، وسليمان سلمان زيود، ونعمان جرادات.

وذكر أصحاب الآبار , أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تساندها جرافات  عسكرية، اقتحمت سهل مرج ابن عامر في أراضي قرية تعنك وهدمت الآبار الارتوازية وغرفة تعود للمواطن نعمان جرادات، وخزان مياه ، وألحقت خرابا داخل دفيئاتهم الزراعية وأشجار الزيتون.

وأشاروا الى ان هذه الآبار تزود المزارعين في قرى وبلدات تعنك، ورمانه، وزبوبا، والسيلة الحارثية، واليامون .

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