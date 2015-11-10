الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مدينة بيت لحم وقلقيلية

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 25 مواطنا من مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات راجلة اقتحمت المدينة من معبر العمال شمال مدينة قلقيلية، واقتحمت عددا من المنازل واعتقلت 25 مواطنا هم، ياسر حماد (54 عاما)، واشرف غسان جبرين (33 عاما)، وقسام مسكاوي، وعبد الله ابراهيم ملحم (45 عاما)، وامير محمد امين جعيدي (24 عاما)، وعبد الفتاح سويلم (40 عاما)، وعبد الله زهير ولويل، ونضال عثمان دعاس، وحسني شريف النيص (34 عاما)، وسامح عفانة، ونور الدين داوود (28 عاما)، ونور صالح ابو يعقوب (24 عاما)، وجمال داوود (50 عاما)، ولؤي فريج (45 عاما)، وعبد الناصر الرابي (45 عاما)، وبهجت الهندي، وفادي وليد شريم (38 عاما)، ومحمد ابو خضر، وزكي داوود، ومحمد مرداوي، واياد شوبكي، وعلي خضر، وامجد حنتش، ومجاهد نوفل، وايمن هلال.

وأشارت المصادر إلى قيام قوات الاحتلال بتفتيش منزل المبعد طلال الباز وتحطيم محتوياته، ومنازل عائلة خضراوي.

وفي الاثناء، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، فتى من بلدة العبيدية شرق بيت لحم وسلمت خمسة مواطنين بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وافاد مصدر امني، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العبيدية واعتقلت الفتى مجاهد نعيم ابو سرحان (17 عاما ) ، وهو مصاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت قبل حوالي اسبوعين عند منطقة ' قبر حلوة ' قرب قرية دار صلاح شرقا .

كما وسلمت قوات الاحتلال في العبيدية كلا من صهيب ابراهيم حساسنه ( 15 عاما ) ، وعلي محمد شنايطة (17 عاما ) ، وداوود سليمان شنايطة (17 عاما ) بلاغات لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة ' غوش عتصيون ' جنوب بيت لحم .

واشار المصدر ذاته الى ان قوات الاحتلال سلمت الشابين صدام عقل دار الحاج (25 عاما ) ، من مخيم عايدة شمال بيت لحم ، وجهاد محمد ابو شعيرة من مخيم العزة شمالا بلاغين لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة ' غوش عتصيون ' .