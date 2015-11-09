العثور على جثة مجهولة الهوية شرق سلفيت

عثرت الشرطة اليوم على جثة متحللة مجهولة الهوية في منطقة واد الشاعر شرق مدينة سلفيت.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن غرفة عمليات الشرطة في محافظة سلفيت، تلقت بلاغا حول وجود جثة مجهولة الهوية ملقاة داخل عبارة مياه في منطقة واد الشاعر شرق مدينة سلفيت، وعلى الفور تحركت قوة من شرطة المباحث العامة وقسم التحقيقات ووكيل النيابة العامة إلى المكان للكشف على الجثة.

وأضاف البيان أن الشرطة والنيابة العامة فتحتا تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادثة، وللتأكد من هوية الجثة، حيث قرر وكيل النيابة العامة تحويل الجثة إلى معهد الطب العدلي لمعرفة سبب الوفاة وتحديد هوية صاحب الجثة.