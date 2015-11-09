استشهاد فتاة بعد أن أعدمها الاحتلال على حاجز عسكري في قلقيلية

استشهدت فتاة فلسطينية بعدما أعدمتها قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، على حاجز « إلياهو » القريب من قلقيلية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر تجاه فتاة فلسطينية ما أدى لاستشهادها على الفور، فيما تلاحق قوات الاحتلال فلسطيني أخر على نفس الحاجز.

وأعلنت المصادر الطبية الفلسطينية استشهاد الفتاة رشا أحمد حامد عويص البالغة من العمر 22 عاماً بدم بارد على حاجز إلياهو العسكري برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وباستشهاد الفتاة عويضة يرتفع عدد الشهداء منذ اندلاع انتفاضة القدس إلى 80 شهيداً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.