« دورة اعلامية » بالتعاون بين رابطة الصحفيين ولجنة الاعلام البحرينية

بحث اجتماع مشترك بين رئيس لجنة الاعلام الرياضي بجمعية الصحفيين البحرينية محمد قاسم وحسين عليان رئيس رابطة الاعلام الرياضي الفلسطينية البرامج الخاصة التي تضمنتها بنود اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين والتي جرى توقيعها العام الماضي بمدينة رام الله.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مملكة البحرين الاسبوع الماضي بحث سبل تفعيل بنود تلك الاتفاقية حيث وافق الجانبان على تنظيم دورة خاصة للإعلاميين الرياضيين الشباب خلال الفترة القادمة بما يسهم في تطوير القيادات الاعلامية الرياضية الشابة التي تنشط في البلدين الشقيقين.

وحدد اللقاء النصف الأول من العام القادم لعقد الدورة في قسمها الأول بمملكة البحرين على أن تستضيف رام الله القسم المكمل لفعاليات الدورة على الأراضي العربية الفلسطينية في النصف الثاني من العام 2016. وأكد محمد قاسم رئيس لجنة الاعلام الرياضي بجمعية الصحفيين البحرينية عمق العلاقات التي تجمع بين الجانبين مؤكدا أن لجنة الاعلام الرياضي ترحب بالأشقاء الفلسطينيين في كافة المحافل والأنشطة التي تنظمها اللجنة.

وأشار قاسم الى أن الدورة التي حددت بين الجانبين هدفها إعطاء الصحفيين الشباب الفرصة لاكتساب المهارات وتطوير القدرات والاستفادة من المحاضرات التطبيقية التي ستقدمها الدورة. فيما عبر حسين العليان عن عميق شكره لما تقدمه لجنة الاعلام الرياضي على كافة الصعد العربية والأسيوية والدولية .

وعقب نائب رئيس الرابطة محمد اللحام ان تنفيذ الاتفاقية مع الاشقاء في البحرين سيفتح المجال لمجموعة من الزملاء والزميلات للاحتكاك والإطلاع على تجارب ومفاهيم ومعارف جديدة .

وأكد اللحام ان هذه الاتفاقية وقعت على هامش اعلان مسابقة افضل الاعمال الصحفية العام الماضي وتم استكمال مفاصلها عبر سلسلة مراسلات كللت بجهود الزميل عليان مع الزملاء في البحرين بزيارته الاخيرة .

وبين اللحام ان هذه الدورة سينتفع منها « من 10 الى 15 » ممن يعملون في مجال الاعلام الرياضي الفلسطيني ومثلهم من البحرين مع العمل على ان تسحب هذه الاتفاقية مع لجان عربية اخرى .