مصادر « إسرائيلية »: لن نقتحم سجون السلطة لاعتقال من سلموا أنفسهم لها

ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يضع حتى اللحظة سيناريو لاقتحام سجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية لاعتقال شابين نفذا عملياتي دهس وطعن في مدينتي الخليل ورام الله.

وأوضح المصدر الإسرائيلي، بان منفذ عملية الدهس التي قتل فيها المستوطن إبراهام خسو قرب مدينة الخليل المحتلة معتقل لدى السلطة لكن قوات الاحتلال لم ترى حتى اللحظة سيناريو مناسب لاعتقاله، كما أن الشاب علاء عيسى الذي نشر مقطع فيديو اعترف خلاله بطعن إسرائيلي قرب مركز رامي ليفي التجاري في منطقة بنيامين قرب رام الله معتقل أيضاً لدى السلطة.

وأشارت المصادر الأمنية أن منفذي العمليتين يدركان بأنهما تحت رقابة مشدده من قبل المخابرات الإسرائيلية لذلك فضلا تسليم أنفسهما للأجهزة الأمنية الفلسطينية« .

وقالت المصادر الأمنية الإسرائيلية »نحن لا نعيش في أيام الباب الدوار كما كان الأمر إبان الانتفاضة الثانية حينما كانت تعتقل السلطة الفلسطينية منفذي عمليات لعدة ساعات ومن ثم تخلي سبيلهم فمن يعتقل اليوم لدي الأجهزة الأمنية الفلسطينية من المتوقع أن يمكث لسنوات فإذا أُفرج عنهم ستقوم « إسرائيل » باعتقالهم وتقدمهم للقضاء الإسرائيلي« .

وحسب المصادر الإسرائيلية: »فان الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية تعمل الان على مدار 24 ساعة لمنع المزيد من التصعيد فالأجهزة الفلسطينية تقوم باعتقال نشطاء من حماس بالتنسيق مع « اسرائيل ». كما تدعي المصادر الأمنية الإسرائيلية.

وتعقيبا على تلك المصادر قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية: « إن تصريحات المصادر الأمنية الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة ويمكن للقوات الإسرائيلية الخاصة اقتحام سجون السلطة الفلسطينية في اي وقت تريد والدليل على ذلك ما قامت به »اسرائيل« عند اعتقالها لامين عام الجبهة الشعبية احمد سعدات حيث اعتقلته من دخل سجن أريحا على الرغم من استمرار التنسيق الأمني بين »اسرائيل« والسلطة الفلسطينية في تلك الفترة ».













