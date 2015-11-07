بالصور: فريق الشقاقي يتوج ببطولة أحرار القدس التي نظمتها الجهاد شرق غزة

نظمت اللجنة الرياضية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي شرق غزة (منطقة التركمان)، بطولة رياضية بعنوان (أحرار القدس) دعماً وإسناداً لانتفاضة القدس التي تشتعل في قرى ومدن القدس والضفة الغربية المحتلتين وفي قطاع غزة احتجاجاً على سياسة المحتل الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك.

وفاز مسجد الشهيد فتحي الشقاقي (الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي) بالبطولة الرياضية بعدما تغلب على مسجد القزمري بهدفين لهدف وحيد.

وشارك في البطولة 10 فرق من مساجد مختلفة وهي مسجد طارق بن زياد و مسجد الهدى ومسجد القزمري ومسجد الفضيلة ومسجد السالم ومسجد أبو سمرة ومسجد المعتصم ومسجد شهداء الشجاعية مسجد عبد ربه ومسجد الشهيد فتحي الشقاقي« .

فيما وصل إلى نصف النهائي كٌل من المعتصم ومسجد الشقاقي التي فاز بها الشقاقي ليلتقي بفريق مسجد القزمري بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف ليتوج بطلاً لبطولة أحرار القدس.

وأكد مسؤول اللجنة الرياضية فضل أبو العطا، أن البطولة الرياضية كانت مميزة من حيث الأداء والتحدي الكبيرين الذي اتسمت به الفرق الرياضية كافة.

وأوضح ان تسمية البطولة بهذا الاسم (أحرار القدس) جاء لدعم وإسناد انتفاضة القدس المباركة التي أشعلها الشهيد مهند الحلبي بعدما قام بطعن مستوطنين وأصاب آخرين بالرصاص.

وقال أبو العطا: »القدس رمز إسلامي لا يمكن التخلي عنه وهذه البطولة جاءت لتزرع اسم القدس في قلوب المشاركين من الصغار والشباب فكما هي حاضرة في السياسة وفيا الأناشيد الوطنية وفي الحرب هي أيضاً حاضرة في الملاعب الرياضية لا تغيب أبداً عن عيونناً وقلوبنا".

وفي ختام البطولة كرمت اللجنة الرياضية فريق الشهيد فتحي الشقاقي، واللاعب مصعب حماد كأفضل أخلاق ومحمد بصل كأفضل لاعب كما تمر تكريم مسؤول المنطقة نبيل حجاج.





































