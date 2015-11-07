فتح تتهم حماس بعرقلة إحياء ذكرى « عرفات » في غزة

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، إنّ حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تتذرع بما وصفته بـ« أسباب واهية » لمنع إحياء الذكرى الـ« 11 » لوفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قطاع غزة.

وقالت فتح، في بيان صحفي اليوم السبت، إن حركة حماس تتذرع بأسباب واهية، وحجج أمنية، لمنع إحياء ذكرى « الرمز أبو عمار ».

وأضاف البيان، أن حركة حماس، أبلغت مؤسسة (الشهيد ياسر عرفات) في قطاع غزة، أنها ستسمح بإحياء الذكرى في أماكن مغلقة فقط.

وقالت الحركة إنها ترفض ما وصفته بالذرائع الواهية، مطالبة حماس بالعدول عن قرارها.

ورحبت حركة حماس بإحياء الذكرى الـ« 11 » لوفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في قطاع غزة.

وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تصريح مقتضب نشر مساء أول أمس الخميس، « حركة حماس ترحب بإحياء ذكرى رحيل الرئيس الفلسطيني الراحل في قطاع غزة، مضيفًا »مع ترك التفاصيل لجهات الاختصاص".

وقررت حركة فتح العام الماضي إلغاء مهرجان، إحياء الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في قطاع غزة بعد أن فجّر مجهولون، عبوات ناسفة أمام منازل لقيادات في حركة فتح.

واتهمت فتح، حركة حماس آنذاك بالوقوف وراء التفجيرات، وهو ما نفته الأخيرة.

وتوفي عرفات في 11 تشرين ثاني/نوفمبر 2004، عن عمر يناهز 75 عامًا، في مستشفى عسكري في ضواحي باريس، إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته، عقب حصاره من قبل جيش الاحتلال مقاطعة برام الله، وسط الضفة الغربية، لعدة أشهر.