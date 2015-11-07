20000 $ مقابل كل صورة لقادة المقاومة بغزة

كشفت تحقيقات حصل عليها موقع « المجد الأمني » مع أحد العملاء الذين تم اعتقالهم مؤخراً بغزة أن ضابط « الشاباك » الصهيوني عرض عليه 20000$ مكافأة مقابل كل صورة يجلبها عن ثلاث شخصيات قيادية في المقاومة الفلسطينية، إلا أن عرضه كان مجرد كذب ووهم.

وكان العميل (أ ، ب) الذي ارتبط بجهاز الأمن العام الصهيوني « الشاباك » عام 2013 قد أفاد أن ضابط « الشاباك » الصهيوني قد حدد له ثلاث شخصيات قيادية مقاومة في قطاع غزة وطلب منه تصويرها.

وأضاف العميل أن الضابط حدد له أيضاً أماكن قد يتواجد بها هؤلاء القادة وكيفية الوصول إليهم، وأعطاه معلومات حولهم قد ترشده إليهم.

وبين العميل (أ ، ب) أن ضابط المخابرات الصهيوني قد أرسل له جهازاً يمكن من خلاله التصوير وإرسال تلك الصور « للشاباك » الصهيوني.

وأوضح العميل أنه استلم جهاز التصوير من « نقطة ميتة » حددها له ضابط « الشاباك » الصهيوني، ومن ثم تواصل معه ليشرح له آلية عمله وكيفية التعامل معه.

وأشار العميل أن جميع المحاولات باءت بالفشل، حتى أنه لم يتمكن من رؤيتهم أو تحديد أماكن تواجد أو الوصول لطرف خيط عنهم.

وختم بأنه سأل ضابط المخابرات هل كان سيعطيه المبلغ المذكور لو نفذ هذه المهمة، فكان رده بالضحك:« هذا مبلغ كبير سأقسطه لك على خمس سنوات ».

ويذكر أن أبرز قادة المقاومة مجهولي الصورة هو القائد محمد الضيف الذي لم تنشر له أي صورة منذ عشرات السنين ولم تستطع المخابرات الصهيونية بكل قدراتها الأمنية الحصول على صورة حديثة له.

وهنا فإننا في موقع « المجد الأمني » ننوه إلى أن المبلغ المالي المذكور هو مجرد رقم لإغراء العميل وتحفيزه، فالمخابرات الصهيونية مخابرات كاذبة لا تعطي عملائها إلا وعوداً وأماني، وهذا ما بينته التحقيقات مع العملاء.

وختاماً فإننا نهيب بالمقاومة الفلسطينية بأخذ أقصى درجات الحذر والانتباه فعدوكم يتربص بكم ويواصل ليله بالنهار من أجل جمع أي معلومة قد تفيده في النيل منكم.