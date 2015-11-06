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دوري الدرجة الممتازة لأندية غزة

خدمات خانيونس يواصل صحوته ويهزم الهلال بثنائية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:18 - 06 نوفمبر 2015
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خطف خدمات خانيونس فوزا غاليا من أنياب مضيفه الهلال بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي جمع الطرفين مساء الجمعة على ملعب اليرموك بغزة ، ضمن افتتاح منافسات الأسبوع التاسع من دوري الوطنية موبايل لأندية الدرجة الممتازة في غزة . 

وسجل ثنائية خدمات خانيونس اللاعب محمد أبو موسي في الدقيقة (9)، واللاعب محمود فحجان في الدقيقة (61)، بينما سجل هدف الهلال الوحيد اللاعب عامر عاشور الدقيقة (84)  .

وشهد اللقاء إهدار ركلة جزاء للهلال نفذها باسم الكحلوت في الدقيقة (70).

بهذا الفوز رفع خدمات خانيونس رصيده عند 12 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الهلال عند  5 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير . 

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