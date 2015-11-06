اسرى في 'عتصيون' يتعرضون للتنكيل

نقلت محامية نادي الأسير جاكلين فرارجة اليوم الجمعة، عن عدد من الأسرى في سجن 'عتصيون' تعرضهم للضرب والتعذيب على يد قوات الاحتلال أثناء عملية اعتقالهم.

فقد صرح الأسير محمد الخطيب (19 سنة) للمحامية بأنه تعرض للضرب على قدميه ويديه وتسبب ذلك بكسر أحد الأصابع في يده اليمنى، موضحا أنه وطوال وجوده في الجيب العسكري كان يتعرض للضرب والشتم.

كما أكد الأسير حازم اسحق أبو هدوان (19 سنة) أنه للضرب على رقبته وقاموا بدفعه عن الدرج، بالإضافة إلى الأسير سامر محمود علامة (26 سنة) الذي تعرض كذلك للضرب على رأسه ووجهه بواسطة أعقاب البنادق وتسبب بحدوث نزيف من رأسه وقد ترك الضرب آثارا واضحة على وجهه ورأسه.

وأوضح الأسير حازم طرايرة (22 سنة) أنه تعرض للضرب على أيدي جنود الاحتلال، وكذلك الأسير كفاح الزرو (18 سنة) الذي تعرض للضرب على رأسه ورقبته بأعقاب البنادق.

ونقلت محامية النادي عن الأسرين معاذ ابو شيخه، ومحمد أبو عاهور (22 سنة) بأنهما تعرضا للضرب على أيدي السجانين.