جندي « إسرائيلي » جديد يقتل 3 فلسطينيين في غضون 9 أيام

نشر الناطق العسكري « الإسرائيلي » اليوم « الخميس » صورة الجندي « الإسرائيلي » الذي وصفه بـ« البطل » الذي قتل بنفسه ثلاثة فلسطينيين خلال الأيام الماضية بحجة محاولتهم طعن جنود ومستوطنين على مفترق طرق « عيصون » جنوب بيت لحم.

وقال الناطق، إنه جندي في 19 من عمره يخدم ضمن لواء المشاة « كفير » وهو لواء صاحب سجل طويل من التنكيل بالفلسطينيين في الخليل.

وفقا لتحقيقات وإثباتات قدمتها منظمات إسرائيلية مثل بتسيلم ضد جنود هذا اللواء الذين استهدفوا المواطنين الفلسطينيين في الخليل وأشهر قصصهم إلقائهم قبل عدة سنوات طفلا فلسطينيا من الخليل من سيارة جيب عسكرية مسرعة وغيرها من القصص.

هذا الجندي الذي تجند في صفوف الجيش العام الماضي فقط قتل يوم الثلاثاء الماضي شابين فلسطينيين في نفس المنطقة بحجة انهما حاولا طعن جنود واليوم قتل الشهيد « مالك الشريف » بنفس الحجة وفي ذات المكان .

« فيما كنت اقوم بحراسة مفترق عصيون رصدنا مشتبه فطلبنا منه ان يقطع الطريق باتجاهنا وحين وصل الينا استل سكينا بنية طعن زميلي الذي يشاركني الحراسة وفي ذات اللحظة جهزت سلاحي لإطلاق النار وأطلقت النار عليه وفي حادث اخر وقع الاسبوع الماضي اطلقت النار على مخربين اخرين » قال الجندي لموقع « يديعوت احرونوت » الالكتروني الذي نشر النبأ.

واثنى ضباط في لواء« كفير » على ردة فعل الجندي السريعة وبرودة اعصابه التي منعت « نتائج اصعب » .