وزير حرب الاحتلال يشترط جنازة هادئة لتسليم جثمان الشهيد العقبي

قال وزير حرب الاحتلال « موشيه يعلون »، اليوم الخميس، إنه « على استعداد لإطلاق سراح جثمان الشهيد مهند العقبي، منفذ عملية إطلاق النار في محطة حافلات بئر السبع، بشرط الالتزام بجنازة هادئة ».

جاء ذلك ردًا على مطالبة النائب العربي في الكنيست طلب أبو عرار منه، بسرعة تسليم جثمان الشهيد العقبي، لكي تتمكن عائلته من دفنه.

وحذّر أبو عرار خلال كلمة في قاعدة الكنيست أمام وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست من كافة الأحزاب أمس الأربعاء، من أن استمرار احتجاز جثمان الشهيد، من شأنه أن يزيد حالة الاحتقان في النقب عموماً، ولدى عائلته على وجه الخصوص.

وأكد أن الصور والأفلام التي قدمتها شرطة الاحتلال بخصوص الحادثة لا تظهر أي دليل على تنفيذ الشهيد مهند العقبي لإطلاق نار في المكان.

وتحتجز سلطات الاحتلال جثمان الشهيد العقبي منذ 18 أكتوبر الماضي، بعد بتنفيذه عملية في محطة الحافلات العمومية في بئر السبع، قتل فيها جندي وأصيب 35 أخرين.

وبدأت عائلة الشهيد مؤخرًا بفعاليات احتجاجية ضد استمرار احتجاز جثمان ابنها، ورفضت عروضًا إسرائيلية بتسليم الجثمان مقابل جنازة محدودة العدد وبعد منتصف الليل.