توقف محطة توليد الكهرباء غداً بسبب « البلو »

أعلنت سلطة الطاقة اليوم الخميس ,ان محطة توليد الكهرباء أوقفت بالأمس أحد مولدات المحطة ، وسيتم إيقاف المولد الثاني والوحيد غداً الجمعة نتيجةً توقف إعفاء الوقود من ضريبة الـ « البلو.

وقالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية خلال بيان لها , ان عدم تمديد قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء سلطة الطاقة من ضريبة الـ »البلو" على سعر الوقود لمحطة توليد الكهرباء كما كان معمولاً به طوال أشهر الماضية، هو السبب في ايقاف المحطة.

وقالت سلطة الطاقة انها بذلت جهوداً كبيرة خلال الأيام الماضية مع الجهات المسؤولة لتمديد الإعفاء دون أن يتم ذلك حتى الآن.

وناشدت سلطة الطاقة جميع الجهات المعنية والفصائل للضغط نحو سرعة تمديد قرار الإعفاء على وقود المحطة اليوم وفتح معبر كرم أبو سالم غداً الجمعة لإدخال الوقود للحيلولة دون إطفاء محطة الكهرباء.