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الاحتلال يقتحم منزل الشيخ بسام السعدي وأشقائه ويدمر محتوياتها

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 07:22 - 05 نوفمبر 2015
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اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في مخيم جنين شمال الضفة المحتلة ومنازل أشقائه وأقاربه بحثا عنه.

وقال عز الدين نجل الشيخ السعدي « لفلسطين اليوم » إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حي السعدي في منطقة الجابريات وداهمت منزل العائلة ودمرته بالكامل.

وبحسب السعدي فإن الجنود اقتحموا المنزل يحملون « البلطات » ودمروا كل أثاث المنزل وحفروا جدران الغرف وكسروا الأبواب الخارجية و الداخلية.

واعتدى الجنود على نجل الشيخ السعدي « صهيب » 20 عاما، بالضرب، فيما حاول أحد الجنود خنقه بعد سؤاله والتحقيق معه عن مكان وجود الشيخ السعدي.

وقال عز الدين أن الجنود فور الانسحاب من المنزل قاموا باقتحام منازل أعمامه قاسم، وأحمد، جمال، غسان، وأولاد أعمامه ربيع السعدي وعبود السعدي وقاموا بالتحقيق معهم عن مكان الشيخ السعدي.

وتطارد قوات الإحتلال الشيخ السعدي منذ أكثر من عامين، اقتحمت منزله بحثا عنه خلالها عشرات المرات.

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